Володин: пришедшие на смену Черчиллю и Рузвельту политики хотят переписать историю

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Нынешнее поколение западных политиков стремится переписать историю и перечеркнуть подвиг советских граждан в Великую Отечественную войну, в частности, во время Сталинградской битвы, память о нем необходимо сохранить. Об этом в среду в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что "в этот день 79 лет назад завершилась Сталинградская битва", бои шли с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. "Победа далась огромной ценой: более миллиона погибших воинов. Но именно она определила исход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Отсюда, с берегов Волги, началось наступление на Берлин", - отметил Володин.

"Бывшие тогда нашими союзниками США и Англия признавали, что победа стала возможной только благодаря советскому народу и Красной армии", - продолжил Володин. Он также привел цитаты британского премьер-министра Уинстона Черчилля и президента США Франклина Рузвельта, которые отмечали важность победы Красной армии в Сталинградской битве и восхищались советскими солдатами.

"Но сегодня те, кто пришел им на смену, пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг граждан нашей страны: солдат и офицеров, генералов и маршалов, рабочих и тружеников сел. Наш долг - сделать все, чтобы никто не был забыт. Важно, чтобы наши дети и внуки помнили, какой ценой завоевана Победа", - заключил Володин.