Посол РФ в КНР: визит Путина в Китай имеет принципиальное значение для всего мира

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Китай на открытие Олимпиады имеет принципиальное значение для всего мира. Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов в среду в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Безусловно, он (визит - прим. ТАСС) принципиально важен для нас, принципиально важен для Китая, я бы сказал, что для всего мира. Встречаются руководители двух крупных стран, оказывающих большое влияние на мировую политику, встречаются в достаточно противоречивое время", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что визит российского лидера в Китай очень важен, так как создает возможность для доверительного разговора. "Разговор, действительно, приобретает такой дружеский характер в хорошем смысле слова. Речь идет, прежде всего, об атмосфере для обсуждения очень важных для наших стран вопросов, ведь наш президент и китайский председатель [Си Цзиньпин] отдают себе отчет, какая ответственность за свои народы на них возложена", - добавил Денисов.

"У нас либо близко, либо совпадает видение основных проблем не только международной политики, но и того, как развивать в нынешних сложных условиях наши государства. Развивать во всех отношениях, не только с точки зрения экономики, но и общественной жизни", - отметил посол.

Визит Путина в Китай запланирован на 4 февраля.