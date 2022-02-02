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Зампостпреда РФ при ООН призвал не доверять разведданным США и Великобритании по Украине

Дмитрий Полянский заявил, что "истерия не прекращается", она существует "в головах западных политиков"

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что разведданные США и Великобритании относительно концентрации российских войск на границе с Украиной не заслуживают доверия.

"Сейчас они говорят, что уже 130 тыс. [военнослужащих РФ находятся на границе с Украиной]. Я вижу, что уровень "инфляции" очень высокий в эти дни, вчера речь шла про 100 тыс. [военнослужащих], - сказал он в вышедшем в эфир в среду интервью для британского телеканала Sky News. - Я не знаю, откуда они берут эти цифры. У нас нет никакого доверия к разведывательным данным из США и Великобритании".

По мнению Полянского, "те же самые разведки утверждали, что Саддам Хусейн владеет оружием массового уничтожения". Российский дипломат подчеркнул, что "истерия не прекращается", она существует "в головах западных политиков".

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