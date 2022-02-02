Замглавы МИД РФ обсудил с вице-премьером Палестины палестино-израильское урегулирование

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем премьер-министра, министром информации Палестинской национальной администрации, членом ЦК ФАТХ Набилем Абу Рудейной пролематику палестино-израильского урегулирования.

"В ходе беседы была обсуждена проблематика палестино-израильского урегулирования и задача консолидации усилий международного сообщества по его продвижению в соответствии с резолюциями ООН и ее Совета Безопасности. Затрагивался также комплекс вопросов восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины (ООП), в том числе в свете намеченного на 6 февраля заседания Центрального совета ООП", - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Разговор состоялся 1 февраля по инициативе палестинской стороны.