Песков не стал комментировать публикацию в El Pais ответов США и НАТО на предложения РФ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию в испанской газете El Pais с ответами США и НАТО на российские предложения по безопасности, но предпочитают их не комментировать.

"Мы ничего не обнародовали. И я не хочу это комментировать, это вам нужно обращаться в El Pais или к испанскому руководству, я не знаю, но, по крайней мере, не к нам", - сказал он.

"Мы, конечно, видели эту публикацию. И не забывайте, что вчера президент дал общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России", - добавил Песков.

Он отметил, что российская сторона не причастна к обнародованию документов с ответами США и НАТО.