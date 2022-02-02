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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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Песков сообщил, что нового контакта Путина и Байдена пока нет в планах

Президенты беседуют, когда считают это целесообразным, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Нового контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет в планах, президенты беседуют, когда считают это целесообразным, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", - ответил пресс-секретарь на вопрос, есть ли в планах новый контакт президентов. "Всегда хорошо, когда президенты говорят друг с другом, это всегда хороший импульс для двусторонних отношений. Но они говорят, когда считают это целесообразным", - добавил Песков.

По его словам, пока нет понимания и о новом раунде российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, в том числе между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Пока не предполагается [следующий раунд переговоров], пока понимания на этот счет нет", - сказал представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, ДжоБлинкен, ЭнтониПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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