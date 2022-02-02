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Санкции в отношении России
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Кремль обеспокоен абсолютно непредсказуемым санкционным поведением США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон может ввести новые санкции, запретив крупнейшим российским банкам проводить некоторые межбанковские операции в долларах

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Кремль обеспокоен непредсказуемым санкционным поведением Вашингтона, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо, Соединенные Штаты сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане", - сказал представитель Кремля, комментируя сообщения о том, что США могут ввести новые антироссийские санкции, запретив крупнейшим российским банкам проводить некоторые межбанковские операции в долларах.

Власти разработали планы минимизации последствий на случай введения США запрета для российских банков проводить некоторые операции в долларах, отметил Песков. "Планы есть, планы по хеджированию рисков и по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий", - сказал представитель Кремля. 

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СШАРоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий Сергеевич
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