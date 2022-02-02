{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Обращение "Эха Москвы" об угрозах Кадырова в адрес журналистов передадут Путину 2 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главе государства в течение дня будет доложено об обращении редакции "Эхо Москвы" с просьбой вмешаться в ситуацию с угрозами главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов "Новой газеты" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"Да, мы обратили внимание на это, мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. Это обращение сегодня будет доложено главе государства", - сообщил представитель Кремля.

Санкции в отношении России
Кремль обеспокоен абсолютно непредсказуемым санкционным поведением США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон может ввести новые санкции, запретив крупнейшим российским банкам проводить некоторые межбанковские операции в долларах
Читать полностью