Песков: Путин со сдержанным оптимизмом говорил о решении вопроса о гарантиях безопасности

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин со сдержанным оптимизмом говорил о возможности решения проблемы о гарантиях безопасности для России при наличии желания со стороны США и НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Все-таки он (президент РФ) с весьма сдержанным оптимизмом и надеждой говорил о возможности решения проблемы гарантий безопасности для России при соответствующем желании [со стороны США и НАТО] и путем, конечно же, дипломатических переговоров", - сказал Песков.

Путин 1 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном подробно прокомментировал ход переговоров и ответы США и НАТО по гарантиям безопасности для РФ.

Комментируя выступление президента, Песков обратил внимание журналистов на три основных посыла, озвученных Путиным. "Очень важное заявление президента по вопросу, который касался гарантий безопасности", - в целом подчеркнул Песков. По его словам, первый посыл заключался в том, что в свое время на Западе обманули, когда обещали, что силы НАТО не будут расширяться на восток, а потом расширились. "Когда президент образно сказал, что, по сути, нас просто кинули", - напомнил пресс-секретарь.

Он также выделил замечание Путина о том, что в стратегии национальной безопасности Украины напрямую допускается применение силы для возвращения территорий. "То есть доктринально Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым. И в это случае эвентуально, гипотетически в будущем, обозримом или далеком, мы можем столкнуться [с ситуацией], когда член НАТО Украина может напасть на Российскую Федерацию", - пояснил Песков, отметив, что, с учетом количества националистически настроенных элементов на Украине, этого нельзя исключать. "Тогда мы столкнемся с угрозой войны России и блока НАТО", - заключил он.

Третьим важным посылом в речи президента Песков назвал заявления насчет политики открытых дверей НАТО. "Тезис об этом нигде не зафиксирован, такого тезиса доктринально нет. В статье 10 устава [НАТО] говорится о том, что могут приниматься новые члены, но про открытые двери нигде не говорится. Это тоже очень важно всем напомнить", - резюмировал представитель Кремля.