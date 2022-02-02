Песков: Кремль не анонсирует телефонный разговор Путина с Джонсоном

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Кремль не анонсировал ни одного телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, если он состоится - будет опубликовано официальное сообщение. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Как вы знаете, мы не анонсировали ни одного разговора с премьер-министром Джонсоном и не будем его анонсировать и далее. Если и когда он состоится, мы традиционно дадим сообщение", - сказал он.

По словам Пескова, Москва открыта для общения даже с теми, кто заблуждается и не имеет четкого понимания о происходящем в России.

"Смысл есть в разговоре с кем угодно. Россия и тем более президент Путин открыт для общения со всеми. Даже тем, кто полностью заблуждается в происходящем и не имеет четкого понимания о происходящем в нашей стране, он всегда готов дать исчерпывающее разъяснение", - сказал представитель Кремля.