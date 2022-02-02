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Песков считает, что Россию нужно сравнивать с медведем, а не с лисой

Госсекретарь США Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сравнивали РФ с лисой в курятнике, а Украину - с курами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСC
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился словам госсекретаря США Энтони Блинкена и пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сравнивших Россию с лисой в курятнике, а Украину - с курами.

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"Все-таки традиционно Россию всегда с медведем сравнивали. При всем желании он на крышу курятника залезть не может - он слишком большой и тяжелый для этого", - ответил Песков в среду журналистам на просьбу прокомментировать высказывания представителей США о лисе, курах и курятнике. "В то же время какие-то образные сравнения не входят в мои функции", - признался при этом представитель Кремля.

Ранее Псаки на регулярном брифинге для журналистов провела аналогию, которую также использовал и госсекретарь США Энтони Блинкен, сравнив Россию с лисой на крыше курятника, а Украину - с курами.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков неоднократно подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу.

Теги
УкраинаСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПсаки, ДженБлинкен, Энтони
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