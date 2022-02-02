Путин вручил в Кремле госнаграды выдающимся деятелям

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям. Наградами отмечен труд более 20 россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях.

Это, пожалуй, первая такая церемония с начала распространения коронавируса. Предыдущие встречи, проходившие во время пандемии, были скорее тематическими: они объединяли людей одной профессии или удостоенных одинаковых наград.

Глава государства принял деятелей в Екатерининском зале Кремля. Среди сегодняшних лауреатов - журналист Виталий Игнатенко. Он более двух десятилетий руководил ТАСС, несколько лет был заместителем председателя правительства РФ и курировал вопросы, связанные со средствами массовой информации. Сейчас же Игнатенко является гендиректором Общественного телевидения России.

Кроме того, он является бессменным президентом Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), занимая этот пост с момента образования организации в 1999 году. Игнатенко удостоен высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством".

Звезду Героя Российской Федерации получает летчик-испытатель Летно-исследовательского института им. Громова Евгений Крутов. Это звание присваивается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига", а также за трудовые заслуги, в частности за разработку и проведение испытаний техники.

Герои Труда

Звания Героя Труда РФ удостоены шесть человек, в том числе главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. В России в начале 2020 года Москва приняла на себя первый удар пандемии. Как отмечала сама Лысенко, с первый дней борьбы с эпидемией ГКБ №52 стала "стационаром первого эшелона по коронавирусной пневмонии": клиника занималась в том числе "случаями, с которыми не справились другие". Например, там лечили пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Сама же главврач больницы за время пандемии стала одним из наиболее известных экспертов по борьбе с коронавирусом: она читала лекции, давала рекомендации. Была одним из авторов открытого письма, в котором противникам вакцинации предложили лично посетить красные зоны и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

Также звание Героя Труда присвоено президенту Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академику Ивану Дедову. Он является специалистом в области фундаментальной и прикладной эндокринологии. В прошлом году Путин лично поздравлял Дедова с 80-летием, отметив выдающиеся результаты его работы. Президент указывал, что только за последние годы под руководством ученого были подготовлены 1,5 тыс. врачей, сотни ординаторов и аспирантов, кандидатов и докторов наук.

Кроме того, звания Героя Труда РФ удостоены почетный президент НИЦ "Курчатовский институт" академик Евгений Велихов, генеральный директор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и заместитель генерального директора - управляющий директор компании "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.

Вклад в медицину

Двух деятелей отметили орденом Пирогова - он был учрежден в июне 2020 года и вручается российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов. На церемонии такие ордена вручают руководителю Федерального медико-биологического агентства Веронике Скворцовой и главе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ Андрею Каприну.

О госнаградах

Государственные награды являются высшей формой поощрения граждан РФ за "заслуги в области государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством".

В государственную наградную систему РФ входят два высших звания - Герой РФ и Герой Труда РФ, 18 орденов, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест, три знака отличия - "За благодеяние", "За наставничество", "За безупречную службу", 20 медалей, почетный знак "За успехи в труде", 67 почетных званий.