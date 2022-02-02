Песков: лидеры РФ и КНР не планируют проводить пресс-конференцию по итогам переговоров

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не будут проводить пресс-конференцию по итогам переговоров в Пекине 4 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что встреча Путина и Си Цзиньпина должна пройти до церемонии открытия зимней Олимпиады 4 февраля. "Пресс-конференции не планируется", - уточнил Песков. По его словам, публичной будет лишь "небольшая вступительная часть" переговоров на высшем уровне, которые пройдут в середине дня по пекинскому времени.

Ранее представитель Кремля говорил, что в Пекине предполагается провести полноценные, полноформатные российско-китайские переговоры, во время которых лидеры будут иметь возможность пообщаться и один на один, и с делегациями. Это будут не самые большие делегации по своему составу, но достаточные с точки зрения охвата различных направлений многогранного российско-китайского сотрудничества, отмечал Песков. Он также прогнозировал, что на этот раз большое количество времени уйдет на обмен мнениями по международной проблематике - стратегической стабильности в Европе, гарантиям безопасности для РФ, диалогу России с США и НАТО.