Россия направила Чехии послание Лаврова по теме неделимости безопасности

ПРАГА, 2 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Чешской Республике (ЧР) направило в МИД республики послание главы МИД РФ Сергея Лаврова чешскому министру иностранных дел Яну Липавскому по тематике неделимости безопасности. Об этом сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

"Посольство России в Чехии нотой направило в МИД ЧР текст послания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова главе внешнеполитического ведомства Чехии Яну Липавскому по тематике неделимости безопасности", - отметил Брякин.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Лавров, отвечая на вопросы программы "Воскресное время" на Первом канале, которая транслировалась 30 января, заявил, что РФ направляет запрос НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, намерены ли они выполнять ключевые обязательства по безопасности и "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

Россия ожидает оперативной реакции на послание Лаврова по тематике неделимости безопасности, которое было направлено 28 января главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. Об этом говорится в тексте послания, опубликованного на сайте МИД РФ во вторник.