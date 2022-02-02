Путин обсудит с президентом Аргентины развитие стратегического партнерства двух стран

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит 3 февраля с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, который будет находиться в РФ с визитом, дальнейшее развитие стратегического партнерства двух стран и борьбу с пандемией. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.