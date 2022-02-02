В Госдуме сообщили о работе по выработке KPI для комитетов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Госдума ведет работу над ключевыми показателями эффективности комитетов, большинство комитетов уже подготовили предложения по критериям оценки результатов своей деятельности. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, слова которого приводятся на официальном сайте палаты в среду.

"После соответствующего предложения председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина и решения палаты мы практически сразу приступили к работе. Мною были направлены обращения во все комитеты Государственной думы с просьбой дать предложения, какими могут быть критерии оценки результатов работы комитетов, показатели их эффективности", - сообщил парламентарий.

Мельников отметил, что главы комитетов откликнулись на обращение, уже получены ответы от 25 думских комитетов из 32. "Большинство ответов содержательные, заинтересованные. Наверное, особо можно выделить комитет по контролю во главе с многоопытным Олегом Викторовичем Морозовым, который подготовил комплексный материал", - добавил первый вице-спикер Госдумы.

По его словам, в части поступивших предложений делается упор на универсализм критериев для всех комитетов, "кто то обращает внимание на специфику своей работы и просит ее учесть". "Нам полезно и то и другое", - считает он.

Парламентарий отметил, что с учетом региональной недели и работы депутатов в своих округах пока ожидаются ответы от оставшихся семи комитетов. "После сразу же перейдем к анализу и обобщению", - сказал он, подчеркнув, что в палате не намерены затягивать работу. "Но и спешка ради спешки тоже не нужна. На выходе должен быть работающий механизм, который будет всем понятен и всеми воспринят. Для этого нужно все хорошо взвесить и продумать, провести консультации с фракциями", - подчеркнул Мельников.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости разработать ключевые показатели эффективности работы думских комитетов. Как сообщил глава комитета Думы по контролю Олег Морозов, среди KPI работы думских комитетов могут быть их уровень публичности, качество планирования деятельности, а также выполнение норм регламента палаты.