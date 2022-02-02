Посольство РФ в Гвинее-Бисау рассказало об обстановке в столице

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ситуация в столице Гвинеи-Бисау после попытки госпереворота стабилизировалась и находится под контролем правоохранительных органов. Об этом сообщили в среду ТАСС в посольстве России в республике.

"Сообщаем, что по состоянию на утро 2 февраля обстановка в столице после предпринятой попытки госпереворота стабилизировалась и находится под контролем правоохранительных органов", - информировали в диппредставительстве.

Там также сообщили, что в столице возобновили работу банки и коммерческие предприятия, приняты необходимые меры для восстановления авиасообщения и открытия международного аэропорта. "В настоящее время проводятся следственные мероприятия и допрос задержанных мятежников", - добавили в посольстве.

Во вторник вооруженные лица ворвались в дом правительства, где под председательством главы государства проходило внеочередное заседание Совета министров (правительства). По словам Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканского союза, в Гвинее-Бисау была предпринята попытка государственного переворота.