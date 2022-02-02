Обязанности мэра Евпатории будет исполнять первый замглавы администрации Рытов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Обязанности главы администрации Евпатории после отставки прежнего мэра перешли к первому заместителю Александру Рытову, сообщил в среду на совещании глава Крыма Сергей Аксенов.

Прежний мэр Роман Тихончук накануне подал в отставку после встречи с Аксеновым и оценки результатов своей работы.

На совещании 2 февраля Аксенов обратился к Рытову: "Александр Валентинович, вы, как исполняющий обязанности, пересядьте поближе. Чтобы вас видели".

Тихончука утвердили мэром в октябре 2019 года, его предшественник Андрей Филонов оказался под следствием по обвинению в махинациях с землей.

В начале октября 2021 года источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что силовики проводят следственные действия, которые связаны с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Позднее источник уточнял, что чиновник проходит свидетелем по уголовному делу в отношении действовавшего на тот момент главы муниципального образования - спикера горсовета Евпатории Олеси Харитоненко.