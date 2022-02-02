Ушаков рассказал, что обсудят Путин и Джонсон по телефону

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном запланирован на вечер среды. Об этом заявил журналистам в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном", - сказал он.

Путин и Джонсон обсудят ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщил Ушаков.

"Можно ожидать, что лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня - это внутриукраинское урегулирование с учетом вчерашнего визита Джонсона в Киев, также будут обсуждены наши предложения по представлению долгосрочных юридических гарантий безопасности России. Я думаю, эти две темы будут ключевыми", - сказал Ушаков.

Отношения России и Великобритании сейчас находятся на очень низком уровне.

"Лидеры, наверное, затронут и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на очень, очень низком уровне", - сказал представитель Кремля.

Ранее представитель канцелярии британского премьера сообщал, что Джонсон рассчитывал в понедельник провести телефонный разговор с Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. В Кремле обращали внимание на то, что Москва не анонсировала такую беседу, но не исключали, что она может состояться.