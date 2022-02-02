Ушаков заявил, что Пекин поддерживает требования Москвы о гарантиях в сфере безопасности

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности", - сказал представитель Кремля. Ушаков подчеркнул, что "Китай разделяет позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны".

Помощник президента РФ сделал особый акцент на том, что невозможно добиться обеспечения региональной безопасности, усиливая военные альянсы. "Региональная стабильность не может быть обеспечена через усиление военных альянсов. Китайская сторона призывает путем переговоров создать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе", - сказал он.

При этом Ушаков подчеркнул, что Москва и Пекин имеют единое понимание о необходимости формирования более справедливого полицентричного мирового устройства. "У нас схожие или совпадающие позиции по значительной части международных проблем. Мы солидарно выступаем в пользу миропорядка, основанного на международном праве, центральной роли ООН и ее Устава", - сказал представитель Кремля. По его словам, Москва и Пекин не приемлют применения односторонних санкций и внешнего вмешательства в дела суверенных государств.

Говоря о ситуации с беспорядками в Казахстане, которые произошли в январе, Ушаков подчеркнул крайнюю важность того, что Китай поддержал усилия России и ОДКБ по стабилизации ситуации.