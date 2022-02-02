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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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Ушаков заявил, что не сравнивал оригинал ответов США и НАТО с публикацией в El Pais

Помощник российского президента надеется, что это "тоже самое"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что не сравнивал оригинальный текст ответов США и НАТО на российские предложения по безопасности с тем, что было опубликовано ранее в испанской газете El Pais.

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Ответ НАТО и США на предложения России по безопасности. Полный текст
Ответ НАТО и США на предложения России по безопасности.

"Я слышал о том, что материалы утекли в испанские средства массовой информации. Но читал эти документы в оригинале. Я, честно сказать, не сравнивал полученные нами документы от США и НАТО с этой утечкой. Надеюсь, это то же самое", - сказал он в среду журналистам.

Ранее испанское издание распространило документы, якобы содержащие ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Из ответов следует, что Соединенные Штаты и НАТО готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности в Европе, но не согласны с ее ключевыми требованиями, касающимися прекращения расширения альянса на восток и возвращения его военной инфраструктуры к границам 1997 года. Пока ни одна из сторон официально не подтвердила подлинность этих документов.

Теги
СШАРоссияУшаков, Юрий ВикторовичПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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