{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ушаков: Путин обсуждает евробезопасность в регулярных беседах с Макроном

Помощник российского лидера обратил внимание на то, что в последнее время Путин "весьма интенсивно и активно занимается внешнеполитической проблематикой"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон сейчас постоянно контактируют по телефону, обсуждая в том числе вопросы европейской безопасности и внутриукраинский кризис. Об этом заявил журналистам в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Активные контакты по телефону ведутся с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном. Можно сказать, постоянные телефонные контакты, в ходе которых обсуждаются важнейшие вопросы европейской безопасности и внутриукраинский кризис, естественно", - сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание на то, что в последнее время Путин "весьма интенсивно и активно занимается внешнеполитической проблематикой". Во вторник, как напомнил Ушаков, у президента РФ состоялись переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
Исполнительный директор Российского движения школьников возглавила департамент в АП
Ирина Плещева будет курировать работу молодежных организаций
Читать полностью