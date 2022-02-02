Ушаков: Путин обсуждает евробезопасность в регулярных беседах с Макроном

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон сейчас постоянно контактируют по телефону, обсуждая в том числе вопросы европейской безопасности и внутриукраинский кризис. Об этом заявил журналистам в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Активные контакты по телефону ведутся с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном. Можно сказать, постоянные телефонные контакты, в ходе которых обсуждаются важнейшие вопросы европейской безопасности и внутриукраинский кризис, естественно", - сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание на то, что в последнее время Путин "весьма интенсивно и активно занимается внешнеполитической проблематикой". Во вторник, как напомнил Ушаков, у президента РФ состоялись переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.