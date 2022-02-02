Ушаков: Путин и Фернандес на встрече в четверг обсудят сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президенты РФ и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес на переговорах в четверг обсудят сотрудничество в инновационных областях, в том числе в фармацевтике и энергетике. Об этом заявил журналистам в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что на встрече большое внимание уделят диверсификации в торговле, увеличению в ней доли продукции с высокой добавленной стоимостью. "Будут обсуждаться перспективы сотрудничества в таких высокотехнологичных и инновационных сферах, как энергетика, в том числе атомная и возобновляемая, фармацевтика, транспорт и инфраструктура", - указал представитель Кремля.

В целом же, по его словам, на переговорах будут обсуждаться состояние и перспективы развития диалога между Россией и Аргентиной в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Президенты обменяются мнениями и по актуальным вопросам международной повестки дня.

Помощник президента РФ напомнил, что в декабре 2021 года Аргентину посетила организованная РФПИ российская бизнес-миссия, которая была весьма полезной. В числе компаний, которые активно работают с Аргентиной, Ушаков назвал "Трансмашхолдинг", "Силовые машины", "Фосагро", "Еврохим "и другие.