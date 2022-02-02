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Пандемия COVID-19

Ушаков сообщил, что РФПИ ведет работу по регистрации в Аргентине "Спутника М"

По оценке помощника российского лидера, РФ и Аргентина ведут очень активное взаимодействие по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса для подростков "Спутник М" проходит процедуру регистрации в Аргентине, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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"В настоящее время РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций - прим. ТАСС) ведет в Аргентине работу по регистрации вакцины "Спутник М" для подростков", - сказал представитель Кремля.

По его оценке, РФ и Аргентина ведут очень активное взаимодействие по борьбе с коронавирусом. "Российско-аргентинское сотрудничество - это пример своего рода, очень позитивный, который заслуживает внимания и распространения в других странах", - полагает Ушаков.

"Аргентина стала первой страной в Западном полушарии, зарегистрировавшей российскую вакцину "Спутник V", а совсем недавно - 6 декабря 2021 года - была одобрена [вакцина] "Спутник Лайт", - напомнил помощник российского лидера. Он также обратил внимание на заключенный между РФПИ и правительством Аргентины контракт на закупку 20 млн доз вакцины, который впоследствии был увеличен еще на 10 млн доз. "Налажено совместное производство", - добавил Ушаков. Он также заметил, что президент Аргентины Альберто Фернандес "неоднократно публично заявлял о своем доверии к "Спутнику V", он использовал ее лично и ревакцинировался затем этой вакциной".

По данным представителя Кремля, всего из России поставлено более 25 партий препарата общим числом свыше 14,6 млн доз, из них более 10 млн доз первого компонента и 4,5 млн - второго. Он добавил, что "на мощностях аргентинской компании произведено 6,2 млн доз и первого, и второго компонента".

Теги
АргентинаРоссияУшаков, Юрий ВикторовичПандемия COVID-19
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