Ушаков сообщил, что РФПИ ведет работу по регистрации в Аргентине "Спутника М"

"В настоящее время РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций - прим. ТАСС) ведет в Аргентине работу по регистрации вакцины "Спутник М" для подростков", - сказал представитель Кремля.

По его оценке, РФ и Аргентина ведут очень активное взаимодействие по борьбе с коронавирусом. "Российско-аргентинское сотрудничество - это пример своего рода, очень позитивный, который заслуживает внимания и распространения в других странах", - полагает Ушаков.

"Аргентина стала первой страной в Западном полушарии, зарегистрировавшей российскую вакцину "Спутник V", а совсем недавно - 6 декабря 2021 года - была одобрена [вакцина] "Спутник Лайт", - напомнил помощник российского лидера. Он также обратил внимание на заключенный между РФПИ и правительством Аргентины контракт на закупку 20 млн доз вакцины, который впоследствии был увеличен еще на 10 млн доз. "Налажено совместное производство", - добавил Ушаков. Он также заметил, что президент Аргентины Альберто Фернандес "неоднократно публично заявлял о своем доверии к "Спутнику V", он использовал ее лично и ревакцинировался затем этой вакциной".

По данным представителя Кремля, всего из России поставлено более 25 партий препарата общим числом свыше 14,6 млн доз, из них более 10 млн доз первого компонента и 4,5 млн - второго. Он добавил, что "на мощностях аргентинской компании произведено 6,2 млн доз и первого, и второго компонента".