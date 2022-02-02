Исполнительный директор Российского движения школьников возглавила департамент в АП

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева возглавила новый департамент проектов и программ в сфере воспитания в Администрации президента РФ, на этом посту она курирует работу молодежных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

"Ирина Плещева с 31 января возглавляет новый департамент проектов и программ в сфере воспитания в Администрации президента РФ, где курирует деятельность молодежных организаций, включая Российское движение школьников", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что Плещева занимала должность исполнительного директора РДШ с 7 сентября 2020 года. "За это время количество школьников, вовлеченных в проекты движения, увеличилось более чем в три раза и на сегодняшний день превышает 1,6 млн человек", - уточнили в пресс-службе.

До прихода на работу в РДШ Плещева работала заместителем руководителя исполкома Общероссийского народного фронта по информационной политике (с 2019 года), министром правительства Московской области по социальным коммуникациям (с 2018 года), начальником главного управления социальных коммуникаций Московской области (с 2014 года). Пост исполнительного директора РДШ теперь занимает Марина Мокшина, до этого она была первым заместителем Плещевой.

Всего в структуре Администрации президента РФ более 20 управлений, которые в свою очередь состоят из департаментов.