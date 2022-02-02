Климов заявил, что Deutsche Welle может ощутить на себе отголоски запрета на вещание RT DE

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Решение регулятора ФРГ о запрете RT DE вещания на немецком языке из-за отсутствия лицензии является политическим, его отголоски может почувствовать на себе немецкое СМИ Deutsche Welle, вещающее в России. Об этом ТАСС заявил в среду глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Что касается ответных мер, наш подход известен. Мы, как правило, в таких случаях реагируем адекватно и симметрично. Другое дело, что сфера эта весьма тонкая, поэтому какие-то лобовые решения здесь, мне кажется, неуместны. Но я не удивлюсь, если в ближайшее время та же Deutsche Welle почувствует на себе отголоски этого решения", - сказал сенатор.

Он добавил, что решение в данном случае будет приниматься органами исполнительной власти, инструментарий для этого есть.

Сенатор подчеркнул, что считает решение регулятора политическим. Он также рассказал, что в его адрес на протяжении многих месяцев поступает большое количество предложений, в том числе от российских журналистов, о том, "чтобы дать урок публике, которая ничего, кроме силы, не понимает". "Не хочется переходить на такие методы. Но мы живем в реальном мире, где не до всех доходит простое слово, требуются иные побудительные мотивы", - сказал парламентарий. Он напомнил, что телекомпания Deutsche Welle неоднократно попадала в поле зрения комиссии в связи с попытками вмешательства во внутренние дела РФ.

В среду стало известно, что комиссия по надзору за СМИ ФРГ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии.