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Рябков обсудил с послом Республики Корея контакты по гарантиям безопасности

Также стороны обсудили актуальные международные вопросы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ обсудили на встрече в среду контакты по различным линиям в отношении формирования гарантий безопасности России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"Состоялся заинтересованный обмен мнениями о ходе контактов по различным линиям относительно формирования гарантий безопасности Российской Федерации. Обсуждены также некоторые другие актуальные международные вопросы", - отметили в дипведомстве.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

Теги
РоссияРеспублика КореяРябков, Сергей Алексеевич
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