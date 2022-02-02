Рябков обсудил с послом Республики Корея контакты по гарантиям безопасности

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ обсудили на встрече в среду контакты по различным линиям в отношении формирования гарантий безопасности России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями о ходе контактов по различным линиям относительно формирования гарантий безопасности Российской Федерации. Обсуждены также некоторые другие актуальные международные вопросы", - отметили в дипведомстве.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.