Антонов заявил, что Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после передачи американской стороной письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в опубликованном в среду интервью журналу Newsweek .

По его словам, из-за пристрастия американских коллег к туманным формулировкам и стремлению "загнать" переговоры по гарантиям безопасности за "закрытые двери", "у общественности сложилось неверное представление о том, на каком этапе находится данный процесс". "Мы передали администрации [США] свои предложения по юридически обязывающим гарантиям безопасности 15 декабря и обнародовали тексты проектов соглашений с США и НАТО 17 декабря, - обратил внимание Антонов. - Письменную реакцию из Вашингтона и Брюсселя получили лишь на прошлой неделе - 26 января. Таким образом, подготовка ответов заняла у наших западных партнеров более пяти недель".

"В настоящее время мы проводим межведомственный анализ переданных нам документов. Его результаты будут доложены президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога", - отметил глава российской дипмиссии.

Дипломат подчеркнул, что содержание американских и натовских ответов не вызывает у России большого энтузиазма. "Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах. Фокусируется на праве государств выбирать союзы, закрепленном в декларациях Стамбульского (1999 года) и Астанинского (2010 года) саммитов ОБСЕ, - констатировал Антонов. - При этом игнорирует тот факт, что в тех же документах указанное право обусловлено обязательством не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

Безопасность за счет ослабления РФ

"Главная проблема - страны НАТО укрепляют свою безопасность за счет ослабления России. Мы с таким подходом не согласны", - указал посол.

"Вот почему министр иностранных дел России Сергей Лавров направил послание на имя госсекретаря США Энтони Блинкена (передано в Госдепартамент 28 января), в котором Россия настаивает на добросовестном выполнении договоренности о неделимости безопасности, - отметил Антонов. - Мы хотим получить подтверждение принятых США ранее обязательств, в противном случае - честно объяснить, почему США и их союзники не хотят следовать согласованным всеми нами решениям".

Глава диппредставительства РФ подчеркнул, что данный запрос был направлен не только США, но и главам внешнеполитических ведомств Канады и ряда европейских стран, чья подпись стоит под упомянутыми декларациями. "Рассчитываем, что наши западные коллеги не будут затягивать с ответом", - сказал Антонов.

