В СФ считают, что Россия отреагирует "весомыми мерами" на запрет вещания RT DE в Германии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков уверен, что Россия ответит "достаточно весомыми мерами" на решение властей ФРГ ввести запрет на вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии. Такое мнение он высказал ТАСС в среду.

"Я думаю, что в этой ситуации Россия не может не отреагировать, тем более что претензии предъявлены к производящей компании, которая вообще не занимается вещанием, то есть это и юридически очень сомнительное решение. Это совершенно очевидное ущемление российского СМИ за рубежом", - пояснил Пушков.

"Я думаю, что ответная реакция будет, я не хотел бы сейчас конкретизировать, какой она будет, но думаю, что в данном случае в области дискриминации российских СМИ была перейдена красная линия. Я считаю, что Россия, естественно, должна будет отреагировать, уверен, что отреагирует ответными и достаточно весомыми мерами", - добавил он.

Сенатор также назвал чисто политическим решение о запрете вещания телеканала RT на немецком языке. "Я думаю, что принималось оно на политическом уровне. Когда решение принимается на политическом уровне, то, как правило, следует тоже политический ответ, это принято в отношениях между государствами", - подчеркнул Пушков.

Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении регулятора. При этом указывается, что каналом RT DE, которому в соответствии с германским законодательством требуется лицензия на вещание, не было ни получено, ни запрошено разрешение.

"Поэтому вещание телеканала в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник необходимо прекратить", - говорится в тексте.

Компания RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого медиарегулятора о запрете вещания телеканала RT DE, сообщается в Telegram-канале RT со ссылкой на заместителя главного редактора Анну Белкину.

"Телеканал RT DE продолжит вещание из Москвы", - говорится в сообщении. Также уточняется, что компания RT DE Productions производит несколько программ для телеканала RT DE, имеющего все права на вещание в Германии и других странах Европы. Лицензия была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, сообщает Telegram-канал RT.