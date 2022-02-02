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Пискарев: комиссия Думы по этике обсудит заявления Делимханова при поступлении обращения

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отметил, что что "высказывания депутата Делимханова "будут рассмотрены комиссией по вопросам депутатской этики в установленном порядке"
Глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики обсудит высказывания депутата Адама Делимханова, если соответствующее обращение поступит в комиссию. Об этом в среду сообщил первый зампредседателя комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Комиссия по вопросам депутатской этики работает в соответствии с положением о комиссии и регламентом Государственной думы и рассматривает вопросы о неэтичном поведении или высказываниях депутатов в случаях поступления соответствующих обращений", - приводятся слова Пискарева на официальном сайте Госдумы. Пискарев добавил, что высказывания депутата Делимханова "будут рассмотрены комиссией по вопросам депутатской этики в установленном порядке".

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
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