Пискарев: комиссия Думы по этике обсудит заявления Делимханова при поступлении обращения

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики обсудит высказывания депутата Адама Делимханова, если соответствующее обращение поступит в комиссию. Об этом в среду сообщил первый зампредседателя комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Комиссия по вопросам депутатской этики работает в соответствии с положением о комиссии и регламентом Государственной думы и рассматривает вопросы о неэтичном поведении или высказываниях депутатов в случаях поступления соответствующих обращений", - приводятся слова Пискарева на официальном сайте Госдумы. Пискарев добавил, что высказывания депутата Делимханова "будут рассмотрены комиссией по вопросам депутатской этики в установленном порядке".