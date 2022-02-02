МИД РФ пообещал принять ответные меры на запрет регулятора ФРГ на вещание RT DE

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия приступит к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в РФ германских СМИ в связи с решением Комиссии по надзору за СМИ ФРГ о запрете вещания телеканала RT DE. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.

"Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", - указали в министерстве.

В российским дипведомстве отметили, что решение немецкого регулятора, предписывающее телеканалу RT DE прекратить спутниковое и иное вещание, принято вопреки тому, что СМИ осуществляло свою деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ.

"Германской стороне неоднократно обозначалась неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора, указывалось на неизбежность встречных мер в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с RT DE", - добавили в МИД РФ.

Комиссия по надзору за СМИ ФРГ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии, говорится в распространенном в среду заявлении регулятора. Как отмечается в документе, каналом RT DE, которому в соответствии с германским законодательством требуется лицензия на вещание, не было ни получено, ни запрошено разрешение. В связи с этим вещание телеканала в прямом эфире в интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник "необходимо прекратить".