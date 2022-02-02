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Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

Президент освободил ее от обязанностей посла России в Кабо-Верде
Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

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"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил Поклонскую от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде. Она была назначена на эту должность в октябре 2021 года, а 19 января Министерство иностранных дел России сообщило, что отъезд Поклонской в качестве посла в Кабо-Верде отменен по личным причинам.

Путин также назначил Илью Баланина замглавы агентства. До этого Баланин занимал должность заместителя губернатора - руководителя администрации губернатора Ярославской области. Кроме того, президент подписал указ об увеличении числа заместителей в Россотрудничестве с пяти до шести.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияПоклонская, Наталья Владимировна
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