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Отставки и назначения
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Поклонская видит своим приоритетом в Россотрудничестве защиту прав соотечественников

Наталья Поклонская пообещала "стараться делать все, чтобы укреплять наши позиции и выполнять свои обязанности достойно"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новый заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, комментируя свое назначение, заявила в среду ТАСС, что видит своим приоритетом в Россотрудничестве защиту прав соотечественников, в частности на Украине.

"В Россотрудничестве и на этой должности я буду стараться выполнять достойно свои обязанности во благо нашей Родины и во благо людей. Права соотечественников за рубежом, в частности на Украине, - это приоритетные направления", - сказала она.

"Конечно же, я буду стараться делать все, что от меня зависит, чтобы укреплять наши позиции и выполнять свои обязанности достойно", - добавила она.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. Другим указом глава государства освободил ее от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде. Она была назначена на эту должность в октябре 2021 года, а 19 января Министерство иностранных дел России сообщило, что отъезд Поклонской в качестве посла в Кабо-Верде отменен по личным причинам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияПоклонская, Наталья Владимировна
Отставки и назначения
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
Президент освободил ее от обязанностей посла России в Кабо-Верде
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
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