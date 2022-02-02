Поклонская видит своим приоритетом в Россотрудничестве защиту прав соотечественников

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новый заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, комментируя свое назначение, заявила в среду ТАСС, что видит своим приоритетом в Россотрудничестве защиту прав соотечественников, в частности на Украине.

"В Россотрудничестве и на этой должности я буду стараться выполнять достойно свои обязанности во благо нашей Родины и во благо людей. Права соотечественников за рубежом, в частности на Украине, - это приоритетные направления", - сказала она.

"Конечно же, я буду стараться делать все, что от меня зависит, чтобы укреплять наши позиции и выполнять свои обязанности достойно", - добавила она.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. Другим указом глава государства освободил ее от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде. Она была назначена на эту должность в октябре 2021 года, а 19 января Министерство иностранных дел России сообщило, что отъезд Поклонской в качестве посла в Кабо-Верде отменен по личным причинам.