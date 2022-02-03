Президенты России и Аргентины проведут в Кремле первые полноформатные переговоры

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Кремле с коллегой из Аргентины Альберто Фернандесом, который посетит Москву с первым визитом на посту главы государства.

Как отмечал в беседе с журналистами помощник российского лидера Юрий Ушаков, два президента ранее уже "виделись накоротке" во время Международного форума памяти жертв Холокоста, который прошел в Израиле в январе 2020 года. Однако позже из-за пандемии их общение перешло в формат телефонных бесед. Фернандес, вступивший в должность в декабре 2019 года и сразу же получивший приглашение в Россию, не успел им воспользоваться.

При этом дистанционные контакты лидеров были достаточно регулярными. В прошлом году они минимум трижды переговорили по телефону, а также обменялись новогодними поздравлениями. Кроме того, в июне 2021 года глава южноамериканской республики по видеосвязи поучаствовал в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

В четверг же, пояснил дипломат, лидерам представится первая возможность провести полноценные переговоры в очном формате.

Расширение сотрудничества

По данным Кремля, на переговорах планируется рассмотреть состояние российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также перспективы его дальнейшего развития.

Как сообщила пресс-служба администрации аргентинского лидера, Фернандес намерен обсудить с российским коллегой "сотрудничество в сфере вакцин от коронавируса, инвестиции и другие темы, представляющие взаимный интерес".

В разговоре с ТАСС президент республики заявил, что у него "хорошие ожидания" от поездки в Россию и он видит отличные условия для расширения торговых связей между странами. Фернандес указывал, что достижение соглашения с Международным валютным фондом об урегулировании долга позволит Аргентине возобновить работу по инфраструктурным проектам, которые нуждаются в иностранном финансировании, что тоже может стать предметом переговоров с российской стороной.

Ушаков также отмечал, что на встрече большое внимание уделят экономическому взаимодействию, в том числе торговле. "Будут обсуждаться перспективы сотрудничества в таких высокотехнологичных и инновационных сферах, как энергетика, в том числе атомная и возобновляемая, фармацевтика, транспорт и инфраструктура", - сообщил представитель Кремля.

Пандемия и международная повестка

Еще одной темой переговоров станет взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса, указывали в пресс-службе российского лидера. Это подтверждала и аргентинская сторона.

Сам Фернандес рассказывал, что хочет лично поблагодарить Путина за помощь, которую оказала Россия Аргентине во время пандемии. Российский "Спутник V" - первая вакцина от коронавируса, которую получила республика. В июне прошлого года аргентинская компания Richmond начала местное производство препарата.

Ожидается, что лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. "Россия и Аргентина последовательно выступают за формирование демократического, безопасного, справедливого, многополярного мироустройства при центральной роли ООН", - указывал Ушаков.

По его оценке, две страны "довольно успешно сотрудничают на площадке ООН, Аргентина поддерживает многие российские инициативы", ведется конструктивное взаимодействие стран в Группе двадцати.

Традиции дружбы

Представитель Кремля обращал внимание на то, что российско-аргентинские связи опираются на давние традиции дружбы и взаимного уважения. С 2015 года сотрудничество развивается в формате всеобъемлющего стратегического партнерства, констатировал он.

Аргентина является одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в Латинской Америке. Действует межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совет предпринимателей и российско-аргентинский деловой клуб.

В декабре 2021 года Аргентину посетила организованная РФПИ российская бизнес-миссия, которая, по словам Ушакова, была весьма полезной. В числе компаний, которые активно работают с этой страной, помощник российского лидера называл "Трансмашхолдинг", "Силовые машины", "Фосагро", "Еврохим".

Помимо этого, отмечал дипломат, "в Аргентине проживает многочисленная диаспора соотечественников", тысячи эмигрантов и их потомков, которые по-прежнему ассоциируют себя с русским языком, культурой.

Программа поездки

Как сообщали ТАСС в аргентинском посольстве в РФ, визит Фернандеса в Москву предусматривает только одно мероприятие - встречу с Путиным в Кремле. Там подчеркивали, что данное решение принято ввиду эпидемиологических ограничений.

Президента южноамериканской республики в поездке сопровождают министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро и министр экономики Мартин Гусман. В делегацию также вошли три губернатора, в том числе Аксель Кисильоф, глава крупнейшего региона страны - провинции Буэнос-Айрес.

Из Москвы Фернандес отправится в Китай, где 4 февраля открываются зимние Олимпийские игры. У Путина сразу после переговоров с аргентинским коллегой также запланирован вылет в Пекин. Оба лидера будут участвовать в церемонии открытия Игр.

Международный фон

Ранее бразильская газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в МИД страны сообщила, что власти США оказывают дипломатическое давление на Бразилию, пытаясь добиться отмены запланированного на февраль визита ее президента Жаира Болсонару в Москву. Такой же сигнал, по информации издания, был дан Аргентине.

При этом для Путина встреча с Фернандесом - уже вторые очные переговоры за неделю. Во вторник он встретился в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На пресс-конференции по итогам этого мероприятия лидеры остановились не только на двусторонних вопросах, но и на международных темах, в частности отношениях России с Евросоюзом и НАТО, дискуссии по гарантиям безопасности, ситуации вокруг Украины.

Сейчас Москва ведет с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом переговоры насчет предоставления долгосрочных юридических гарантий безопасности со стороны Запада. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, но о каких-то договоренностях пока не было объявлено. Кроме того, США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

Параллельно этому идет дискуссия вокруг внутриукраинского конфликта. В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.