Главы МИД РФ и Китая проведут переговоры накануне встречи лидеров двух стран в Пекине

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И в четверг проведут переговоры, на которых обсудят подготовку запланированной на 4 февраля, в день открытия XXIV Зимних Олимпийских игр, встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в китайской столице.

Как отметили в МИД РФ, комментируя предстоящую встречу глав дипведомств двух стран, в центре внимания министров будет подготовка "олимпийского саммита". Кроме того, стороны обсудят проблемы международной и региональной повестки. Как заявил сам Лавров, с коллегой он рассчитывает "подробно рассмотреть всю международную повестку".

В начале 2022 года Пекин выразил готовность наращивать диалог с Москвой. "В новом году Китай будет непоколебимо углублять стратегическое сотрудничество с Россией, защищать законные права и интересы обеих сторон, оберегать мир и стабильность во всем мире", - указывал Ван И в своем новогоднем поздравлении, адресованном российскому коллеге.

Подготовка саммита

Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник рассказал журналистам о том, чего стоит ждать от предстоящей встречи лидеров двух стран на полях пекинской Олимпиады. По его словам, к визиту готовится более 15 договоров и соглашений, которые, очевидно, предварительно будут согласованы главами внешнеполитических ведомств. Этот солидный пакет включает в себя как межправительственные и межведомственные документы, так и коммерческие соглашения.

Но одним из главных итогов встречи должно стать совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Как указал Ушаков, этот документ будет отражать общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая вопросы безопасности, которые в последние месяцы обрели особое значение.

В целом в Москве отмечают общность взглядов с китайскими партнерами по большинству вопросов и считают, что встреча лидеров ознаменует новый этап в развитии российско-китайского партнерства, которое "не подвержено влиянию третьих стран и не направлено против кого-либо".

Тема безопасности

Вне всякого сомнения, дискуссии России с США и НАТО по вопросам безопасности также станут предметом обсуждения министров, тем более что китайская сторона считает рациональными высказанные Москвой озабоченности в этой сфере. Лавров с самого начала переговоров с американской стороной и НАТО по гарантиям безопасности информировал своего китайского коллегу о том, как они развиваются.

В целом принципы неделимости безопасности и неприемлемости укреплять свою безопасность за счет других, на которых во многом основаны распространенные РФ в декабре проекты документов, всегда были предметом абсолютного взаимопонимания Москвы и Пекина. Более того, глава китайского МИД Ван И выступил с призывом в адрес Вашингтона "серьезным образом отнестись к озабоченностям России и учесть их".

Помощник российского лидера также указал на то, что обе страны поддерживают проведение очной встречи лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, с инициативой о которой выступил Путин еще в 2020 году, однако ее пока не удалось реализовать из-за эпидемиологической обстановки в мире. Обе страны разделяют мнение, что такая встреча позволила бы обсудить существующие глобальные вызовы и угрозы, которые в одинаковой степени касаются всех, а также позволят способствовать укреплению многополярного мироустройства. Едина также позиция стран в неприемлемости применения односторонних санкций и внешнего вмешательства в дела суверенных государств.

Экономическое сотрудничество

Как заявили в Москве, за 2021 год товарооборот России и Китая вырос на треть и достиг нового максимума - $140 млрд. По словам помощника президента РФ, стороны продолжают планомерно продвигаться к установленной главами государств цели увеличения объема торговли до $200 млрд. При этом стороны уделяют значительное внимание созданию финансовой инфраструктуры, призванной обезопасить экономическое сотрудничество от санкционного давления третьих стран. Развиваются проекты в сфере сельского хозяйства, транспорта, атомной энергетики, космоса и инвестиций.