Путин назвал в корне неверными попытки стран политизировать спорт в угоду своим амбициям

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Некоторые страны в последнее время усилили попытки политизировать спорт в угоду своим амбициям, но это в корне неправильно и противоречит олимпийскому духу. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с открывающимися 4 февраля Играми в Пекине.

"Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям. Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии", - подчеркнул он в статье "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее" для китайского информационного агентства Синьхуа.

РФ выступает против политизации спорта и считает недопустимой практику коллективного наказания за правонарушения отдельных лиц - Путин.