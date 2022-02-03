Путин назвал отношения России и Китая образцом эффективности и ответственности

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина для агентства "Синьхуа", опубликованной на русском языке на сайте Кремля в четверг.

Российский лидер подчеркнул, что РФ и КНР - близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия.

"И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее", - отметил Путин.

Стабилизирующая роль Москвы и Пекина

Москва и Пекин способствуют демократизации межгосударственных отношений, играя стабилизирующую роль в непростой международной обстановке, считает Путин.

Российский лидер отметил, что важной частью его визита в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр будет обсуждение актуальных международных тем. Он указал, что внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем.

"Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер", - считает Путин.

Борьба с коронавирусом

Россия рассчитывает на укрепление кооперации с Китаем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отметил Путин.

Глава государства выразил признательность китайским коллегам "за содействие в налаживании производства в КНР российских вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт", "своевременную организацию поставок" необходимых средств защиты. По его словам, Россия рассчитывает на укрепление такой кооперации.