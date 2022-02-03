Путин: опыт КНР в организации соревнований позволит провести ОИ на высшем уровне

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Опыт Китая в безупречной организации международных состязаний позволит провести зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине на самом высоком уровне. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее" для китайского информационного агентства Синьхуа.

"Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм, - отметил он. - Убежден, что накопленный в КНР богатый опыт безупречной организации представительных международных состязаний позволит провести этот праздник мирового спорта на самом высоком уровне".