{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: опыт КНР в организации соревнований позволит провести ОИ на высшем уровне

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Опыт Китая в безупречной организации международных состязаний позволит провести зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине на самом высоком уровне. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее" для китайского информационного агентства Синьхуа.

"Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм, - отметил он. - Убежден, что накопленный в КНР богатый опыт безупречной организации представительных международных состязаний позволит провести этот праздник мирового спорта на самом высоком уровне".

Путин назвал отношения России и Китая образцом эффективности и ответственности
Российский лидер подчеркнул, что РФ и КНР - близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия
Читать полностью