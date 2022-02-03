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Песков: переброска войск США доказывает, что у России есть причины для беспокойства

По словам пресс-секретаря президента РФ, Вашингтон продолжает нагнетать напряженность в Европе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Переброска американских войск в Европу является доказательством того, что у России есть причины для беспокойства, заявил в комментарии телеканалу CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе", - приводит телеканал его слова.

Песков добавил, что решение США о переброске войск является "лучшим доказательством того, что мы, как Россия, имеем объективные причины для беспокойства".

В среду Пентагон сообщил о намерении вскоре перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тысячи - из США в ФРГ и Польшу.

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