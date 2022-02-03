Постпред Крыма сравнил предложение вывести российский флот с отменой создания США

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Российский флот присутствует в Крыму примерно со времени появления Соединенных Штатов Америки, и предложение вывести его можно сравнить с отменой создания этой страны, заявил ТАСС вице-премьер - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Известно ли авторам этих "стратегических разработок", что войска России в лице ее военно-морского флота постоянно присутствуют в Крыму примерно с того же времени, когда на карте мира появились Соединенные Штаты Америки? Так что требование о выводе российских войск из Крыма с точки зрения исторической сопряженности равнозначно предложению об отмене создания США", - сказал Мурадов.

Постпред отметил, что "абсурдность такого подхода американских партнеров к диалогу с Россией лишь обнажает наличие у них иных замыслов".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, при этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.