Посол России в Японии ответил американскому коллеге на критику

"Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим "празднества", - говорится в сообщении, размещенном на странице российского дипломатического представительства в Twitter от лица посла Михаила Галузина. Посол также подчеркнул, что "передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника - милитаристской Японии".

Российский посол выразил уверенность, что значение имеют международное право и уважение договоренностей союзных держав, "а не произвольно изобретенные правила". "Рассуждать вместо дипломатии о санкциях и "сильных акциях" против России - и есть запугивание. Не имеющее эффекта, впрочем...", - резюмировал Михаил Галузин.

Критика американского посла

Ранее новый посол США в Японии Рам Эмануэль подверг критике российского коллегу Михаила Галузина за его высказывания, связанные с южными Курильскими островами, которые в Японии называют "северными территориями". Он напомнил, что 7 февраля в Японии, в частности, отмечают "День северных территории". В этот день в стране проводятся общенациональные митинги "за возвращение северных территорий" в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил. По словам посла, США поддерживают Японию и ее премьер-министра Фумио Кисиду ввиду общих ценностей и принципов.

В среду посол Галузин на пресс-конференции выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются "контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией". Дипломат подчеркнул также, что РФ никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов.

Позиция Японии по ситуации вокруг Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на прошедших 21 января в онлайн-формате переговорах приняли решение продолжить тесное сотрудничество по ситуации вокруг Украины. Как рассказал журналистам глава японского правительства, стороны "подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину". Кисида также подчеркнул, что лидеры двух государств подтвердили, что США вместе с партнерами и союзниками продолжат тесное сотрудничество по вопросу "жесткого ответа на любую агрессию" в сторону Украины.

Позиция России

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Проблема мирного договора

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.