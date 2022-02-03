Грызлов: в 2023 году россияне и белорусы оценят "реальные плоды" Союзного государства

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Жители России и Белоруссии оценят "реальные плоды" интеграционных процессов в рамках Союзного государства к концу 2023 года. Об этом заявил в четверг посол РФ в Минске Борис Грызлов.

"Мне как послу и всему нашему посольству будет необходимо обеспечить дипломатическое сопровождение всех принятых решений. Решений этих много. Это и реализация союзного договора: приняты основные направления по реализации. Это и военная доктрина. Это и концепция миграционной политики. Собственно, 28 отраслевых союзных программ", - сказал он журналистам после церемонии передачи верительных грамот президенту Белоруссии.

"Это поток вопросов, который необходимо нам будет кропотливо решать, нужно будет насыщать наши программы реальными законами, реальными нормативными актами. Это очень большая работа. <...> Эти направления приняты на 2021-2023 годы, - продолжил Грызлов. - Главное, что население и России, и Беларуси в конце этого периода уже оценит реальные плоды нашего Союзного государства".

Как отметил посол, главное - чтобы граждане двух стран стали жить лучше. "Для этого есть все предпосылки", - подчеркнул он.

Принимая верительные грамоты посла России, белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что перед Минском и Москвой стоят большие и амбициозные задачи. Глава государства рассчитывает, что Грызлов в своей профессиональной деятельности "как опытнейший руководитель будет способствовать укреплению многоплановых белорусско-российских связей и развитию интеграционного взаимодействия".

14 января стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Грызлова новым послом РФ в Белоруссии. Позже Грызлов сообщил ТАСС в своем первом интервью после назначения на дипломатическую должность, что считает своим главным приоритетом на данном посту продолжение многоплановой интеграции в рамках Союзного государства.