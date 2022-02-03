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Захарова: Россия объявит меры в ответ на решение ФРГ запретить вещание RT DE

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Москва в четверг объявит ответные меры на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"ОБСЕ симптоматично молчит по решению ФРГ о запрете вещания RT DE. Госпожа [представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза] Рибейро не увидела в этом "ничего такого", что могло бы заинтересовать представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Тогда и по российским ответным мерам, о которых будет объявлено сегодня, высказываться госпоже Рибейро будет вдвойне непростительно. Во-первых, они ответные. Во-вторых, единожды смолчавши - кто тебе поверит", - отметила представитель российского дипведомства.

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ГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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