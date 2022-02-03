Путин поздравил Серджо Маттареллу со вступлением в должность президента Италии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Италии Серджо Маттареллу со вступлением в должность. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в четверг.

"Уважаемый господин президент, примите искренние поздравления в связи с вашим вступлением в должность президента на очередной срок. Российско-итальянские отношения имеют весьма богатую историю, основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, плодотворного сотрудничества на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всей Европы", - говорится в поздравлении.

Путин пожелал Маттарелле новых успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия.

Президент Италии Серджо Маттарелла был переизбран на этот пост 29 января.