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Песков подтвердил, что Путин провел встречу с Кадыровым в Кремле

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, они затронули в том числе темы, связанные с работой правоохранительных органов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду провел в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Помимо других вопросов, они затронули и темы, связанные с работой правоохранителей, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Вчера вечером, действительно, Путин принял в Кремле руководителя Чечни Кадырова", - сказал пресс-секретарь. По его словам, в беседе обсуждались "в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики".

"Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались. Помимо всего прочего, затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов", - уточнил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧечня
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