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Песков: решение ФРГ запретить вещание RT DE нарушает принцип свободы слова

При этом представитель Кремля не стал говорить, какие ответные меры примет Россия

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Кремль сожалеет о решении ФРГ запретить вещание RT DE, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация абсолютно очевидная, российскому средству массовой информации, я бы даже сказал, международному средству массовой информации запрещают вещание в Германии. Это ничто иное, как посягательство на свободу слова", - сказал представитель Кремля. "Мы можем только сожалеть в этой связи", - отметил он.

При этом Песков не стал говорить, какие ответные меры примет РФ. "МИД их объявит, зачем забегать вперед", - объяснил он.

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ГерманияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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