Песков заявил, что Примаков определит, чем будет заниматься Поклонская в Россотрудничестве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Россотрудничества Евгений Примаков определит круг обязанностей своего нового заместителя Натальи Поклонской, в том числе и то, будет ли она заниматься вопросами поддержки населения Донбасса. Об этом журналистам сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это зависит от руководителя этого ведомства Примакова, какие он задачи возложит на свою новую заместительницу, такие задачи она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. Другим указом глава государства освободил ее от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде. Она была назначена на эту должность в октябре 2021 года, а 19 января Министерство иностранных дел России сообщило, что отъезд Поклонской в качестве посла в Кабо-Верде отменен по личным причинам.

Комментируя свое назначение, Поклонская заявила в среду ТАСС, что видит своим приоритетом в Россотрудничестве защиту прав соотечественников, в частности на Украине.