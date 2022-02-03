Путин и Фернандес сделают заявления для прессы по итогам встречи

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президенты РФ и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес по итогам сегодняшних переговоров выступят с заявлениями для СМИ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Фернандес в четверг находится в Москве с рабочим визитом. "Сегодня состоятся переговоры глав государств. Также они сделают заявления для представителей СМИ", - рассказал Песков.

Он отметил, что Аргентина - важный партнер России в Латинской Америке. Две страны активно взаимодействовали последние два года, которые продолжается пандемия коронавируса, указал представитель Кремля.

"Аргентина - это первая страна в Латинской Америке, которая сертифицировала "Спутник V", "Спутник лайт", сейчас работаем по "молодежному" "Спутнику". Практически выполнен большой контракт - сейчас в РФПИ работают над новым", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

В целом, продолжил он, между странами идет очень плотное сотрудничество. "Работают наши компании и в других секторах экономики. Достаточно широкие перспективы. Все это будет сегодня на повестке дня между Фернандесом и Путиным на переговорах", - подытожил Песков.

Он не стал загадывать, сколько именно продлятся переговоры Путина и Фернандеса, отметив, однако, что "им всем лететь в Пекин потом (оба лидера будут присутствовать на открытии Олимпиады - прим. ТАСС)". "Но я думаю, что наверняка они часа два-три точно просидят", - сказал пресс-секретарь. Таким образом, по его словам, брифинг президентов по итогам переговоров можно ожидать не раньше 16:00 мск.