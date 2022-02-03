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Песков прокомментировал решение США направить дополнительные силы в Европу

Пресс-секретарь президента заявил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте, но, к сожалению, американцы продолжают это делать
© AP Photo/Mark Humphrey

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте, но, к сожалению, американцы продолжают это делать, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение США направить дополнительные силы в Европу.

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"Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать", - сказал представитель Кремля.

"Причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях, о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и так далее, а речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ", - добавил он.

Песков подчеркнул, что решение США не направлено на деэскалацию напряженности. "Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, а напротив, их действия ведут к усилению этой напряженности. Только так к этому можно относиться", - сказал представитель Кремля.

По его словам, обеспокоенность России по поводу соответствующего решения Вашингтона абсолютно понятна, также объяснимы любые меры, принимаемые Россией для обеспечения своей безопасности. "Разумеется, обеспокоенность России в данном случае абсолютно понятна, абсолютно оправдана, и абсолютно также объяснимы и понятны любые меры, принимаемые Россией для обеспечения собственной безопасности и собственных интересов", - сказал представитель Кремля. Отвечая на уточняющий вопрос о мерах, Песков указал, что это "те меры, которые считают необходимыми те, кто занимаются обеспечением нашей безопасности".

Как заявил в среду Пентагон, Вашингтон намерен вскоре перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тысячи - из США в ФРГ и Польшу.

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