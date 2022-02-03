Мэром Курска стал глава комитета по управлению имуществом области Игорь Куцак

КУРСК, 3 февраля. Депутаты Курского городского собрания на внеочередном заседании в четверг единогласно избрали на пост мэра Курска главу комитета по управлению имуществом области Игоря Куцака, сообщила ТАСС помощник председателя горсобрания Кристина Тимошилова.

Депутаты городского собрания Курска на заседании в декабре 2021 года приняли досрочную отставку мэра города Виктора Карамышева в связи с переходом на должность заместителя губернатора Курской области.

"Депутаты единогласно проголосовали за Игоря Куцака", - сказала собеседница агентства.

Всего для участия в конкурсе документы подавали восемь человек. На пост мэра, кроме главы комитета по управлению имуществом Курской области, претендовали депутат Курского городского собрания Светлана Канунникова, депутат Курской областной Думы Геннадий Баев, блогер и депутат Госдумы третьего созыва Александр Федулов, глава администрации Центрального округа Курска Олег Лемтюгов, замглавы администрации Сеймского округа Курска Олег Васильев, индивидуальный предприниматель Константин Тимофеев, замглавы комитета молодежной политики региона Мария Кондрашова.